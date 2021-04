Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir de Griezmann et Dembélé !

Publié le 3 avril 2021 à 14h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait placé sur la liste des transferts Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Les deux joueurs français seraient appréciés par les dirigeants de la Juventus.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta a plusieurs dossiers à gérer. Le dirigeant va devoir se pencher sur l’avenir de Lionel Messi, mais aussi sur le recrutement. Le club catalan souhaiterait notamment mettre la main sur un attaquant de classe mondiale et aurait jeté son dévolu sur Erling Braut Haaland. Le responsable blaugrana aurait d’ailleurs rencontré son agent, Mino Raiola, ce jeudi à Barcelone afin d’évoquer une possible arrivée de l’attaquant norvégien cet été. Afin de préparer sa venue en Catalogne, Laporta pourrait dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale.

Griezmann et Dembélé sur le départ ?