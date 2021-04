Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Kehrer sur le feuilleton Messi !

Publié le 3 avril 2021 à 9h45 par D.M.

Joueur du PSG, Thilo Kehrer s’est prononcé sur les rumeurs autour de son club et notamment sur une possible arrivée de Lionel Messi à Paris.

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... », confiait Leonardo en janvier dernier lors d’un entretien à France Football . Le PSG se positionne, ainsi, clairement sur le dossier Lionel Messi. L’attaquant argentin voit son contrat avec le FC Barcelone expirer en juin prochain et Joan Laporta espère le convaincre de rester la saison prochaine notamment en mettant le paquet sur le recrutement.

«Une arrivée de Messi ? Il y a tellement de rumeurs autour du PSG»