Mercato - PSG : Cet aveu de Mauricio Pochettino sur son arrivée à Paris !

Publié le 3 avril 2021 à 7h45 par H.G.

Alors qu’il a rejoint le PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino explique ne pas ressentir une pression interne supérieure par rapport à celle qu’il avait à Tottenham.

Malgré une finale de Ligue des Champions atteinte en août dernier, perdue face au Bayern Munich, Thomas Tuchel a payé cher le début de saison 2020/2021 inconstant du PSG. En effet, celui qui est désormais l’entraineur de Chelsea a été démis de ses fonctions fin décembre. Et pour le remplacer, le board parisien a décidé de miser sur Mauricio Pochettino. L’ancien entraineur de Tottenham a ainsi paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une option pour une saison supplémentaire et a franchi un grand cap dans sa carrière en rejoignant un club qui ambitionne de remporter la Ligue des Champions. Cependant, malgré la pression extérieure qu’il peut y avoir au PSG, Mauricio Pochettino explique ne pas ressentir une pression plus forte que chez les Spurs au sein du club parisien.

« La plus grande pression, c’est celle que nous nous mettons sur le dos »