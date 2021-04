Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a une fenêtre de tir pour un coup colossal !

Publié le 3 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Pour l’après-Kylian Mbappé, les propriétaires du PSG songeraient à Mohamed Salah. Et la porte pourrait s’ouvrir du côté de Liverpool.

Et si le successeur de Kylian Mbappé se nommait Mohamed Salah ? The Transfer Window Podcast révélait dernièrement que le PSG voulait être paré à toute éventualité concernant le dossier Mbappé et qu’en cas de départ du champion du monde qui n’a toujours pas prolongé son contrat, Doha examinerait l’option Mohamed Salah. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Liverpool, l’Égyptien a fait connaître à deux reprises ces derniers mois qu’un challenge en Espagne était une solution pour la suite de sa carrière alors qu’une prolongation ne semble pas être d’actualité pour le moment. Et du côté de la Mersey , on n’écarterait aucune option pour Salah.

Et si Liverpool s’était fait une raison pour Salah ?