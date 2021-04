Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage peu rassurant sur cette piste de Longoria...

Publié le 3 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Dernièrement, il a été question d’un intérêt de l’OM pour Igor Jesus, qui évolue aujourd’hui au Shabab Dubai. Un joueur à propos duquel on en sait un peu plus…

Compte tenu des finances actuelles de l’OM, Pablo Longoria va devoir redoubler d’ingéniosité pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli cet été. Et pour le président marseillais, il pourrait être intéressant de tenter des paris sur l’avenir. Ainsi, dans cette polémique, il a été annoncé que l’OM serait sur les traces d’Igor Jesus, attaquant brésilien de 20 ans, qui évolue aujourd’hui aux Emirats Arabes Unis, au Shabab Dubai.

« J'ai du mal à le voir s'imposer dans un club comme l’OM »