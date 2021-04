Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Première désillusion sur le marché pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 3 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino garderait un oeil avisé sur la situation d’Harry Kane à Tottenham. Malgré les rumeurs de départ, ce dossier serait déjà voué à l’échec.

Ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino n’aurait pas oublié les joueurs des Spurs . Et à l’instar de Dele Alli que le coach du PSG aurait à tout prix voulu cet hiver, le technicien argentin en pincerait également pour Harry Kane. Mais dans le cadre d’un éventuel départ de Kylian Mbappé à l’intersaison à en croire The Daily Mirror. Et bien que Mbappé puisse se trouver sur le départ, n’ayant toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG, la piste Kane semblerait hors du portée du PSG.

Pas d’ouverture pour Kane