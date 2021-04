Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle date fixée pour le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 3 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Si certains imaginent Kylian Mbappé quitter le PSG cet été, cela pourrait finalement n’intervenir qu’à l’été 2022. Explications.

L’avenir de Kylian Mbappé n’en finit plus de faire parler. Et cela fait plusieurs semaines que l’on attend la réponse de l’attaquant du PSG sur ce qu’il veut faire. Alors que le club de la capitale fait tout pour le convaincre de prolonger, lui qui est actuellement lié jusqu’en 2022, cela est plus compliqué que jamais et un départ semble de plus en plus possible pour le prochain mercato estival. Mbappé va-t-il donc faire ses valises cet été ? Selon les informations de ESPN , un autre scénario pourrait finalement se réaliser avec le Français.

Une prolongation… avant un départ ?

Afin de conserver Kylian Mbappé un peu plus longtemps que prévu, le PSG pourrait étudier un nouveau scénario pour l’avenir du Français. Ainsi, comme l’a expliqué le média britannique, des discussions se tiendraient pour la prolongation de Mbappé, qui pourrait également prévoir son futur départ. En effet, si tel était le cas, le champion du monde pourrait alors ne rester qu’une saison supplémentaire avant de faire ses valises en 2022. Affaire à suivre…