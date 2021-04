Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de tonnerre prend forme pour Kylian Mbappé...

Publié le 2 avril 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

La sortie de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Il faut dire que l'attaquant du PSG a jeté un froid sur son avenir mercredi soir alors que son contrat prend fin en juin 2022. Et il semblerait que ses propos soient loin d'être anodins et trahissent même une tendance assez claire.

La trêve internationale n'a pas été de tout repos pour Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a été vivement critiqué pour ses prestations lors des trois rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France. Une situation qui commence d'ailleurs à l'agacer. Mercredi soir au micro de RTL, Kylian Mbappé reconnaissait même que le contexte général autour de lui pourrait avoir une influence sur son futur choix. « C’est un contexte différent, mais je savais quand j’ai signé à Paris que j’allais être dans ce contexte là, on verra par la suite. Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… Mais après il n’y a pas que ça. Le plus important c’est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien », assurait-il avant de confier qu'il n'avait pas tranché pour son avenir : « Si j’avais avancé, je serai déjà venu en parler. Bien sûr que quand j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler ». Mais le temps presse, puisque le contrat du Champion du monde prend fin en juin 2022, et le PSG commence à s'impatienter.

Mbappé vers un départ ?

Et selon les informations d' ESPN , la tendance est aujourd'hui clairement à départ. Les discussions pour une prolongation de contrat n'ont pas avancé, ce qui fragilise sa situation au PSG. Et pour cause, s'il n'étend pas son bail à Paris, les dirigeants du club de la capitale ne prendront pas le risque de le voir partir libre dans un an. Par conséquent, un départ sera inévitable cet été. Liverpool et surtout le Real Madrid seront les clubs les mieux placés pour attirer Kylian Mbappé. D'après Le Parisien , le PSG ne pourra pas espérer mieux que 150M€ dans ce dossier compte tenu de la situation contractuelle du joueur et de la crise du Covid. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », prévenait récemment Leonardo au micro de France Bleu . Et la décision de Kylian Mbappé pourrait donc déplaire au PSG.

«Le sentiment général des gens du métier, c’est qu’il est sur le départ»