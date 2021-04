Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une terrible nouvelle se confirme pour Kylian Mbappé...

Publié le 2 avril 2021 à 11h15 par A.M.

Alors qu'il a jeté un froid sur son avenir mercredi soir, Kylian Mbappé semble clairement se diriger vers un départ cet été alors que son contrat s'achève en juin 2022.

« Si j’avais avancé, je serai déjà venu en parler. Bien sûr que quand j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler. » Cette petite phrase de Kylian Mbappé n'a pas manqué de faire parler mercredi soir. Il faut dire que l'attaquant du PSG, dont le contrat prend fin en juin 2022, a reconnu que les critiques commençaient à peser sur lui, mais également sur sa décision. « C’est un contexte différent, mais je savais quand j’ai signé à Paris que j’allais être dans ce contexte là, on verra par la suite. Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… Mais après il n’y a pas que ça. Le plus important c’est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien », ajoutait-il au micro de RTL.

Mbappé plus que jamais sur le départ