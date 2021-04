Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait ce qu’il a à faire pour garder Mbappe !

Publié le 2 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a évoqué ses doute concernant son avenir, la capacité de recrutement du PSG pourrait être déterminant pour son choix.

Interrogé sur son avenir, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher ses doutes, notamment à cause des critiques dont il est victime : « C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui ne reviennent que pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc bien sur que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent, mais je savais quand j’ai signé à Paris que j’allais être dans ce contexte là, on verra par la suite. Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… Mais après il n’y a pas que ça. Le plus important c’est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien ». Malgré tout, rien n'est perdu pour le PSG.

Leonardo va devoir construire une grosse équipe