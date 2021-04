Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait bouclé un énorme coup à 0€ !

Publié le 2 avril 2021 à 10h00 par D.M.

Sauf énorme retournement de situation, David Alaba devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Le joueur autrichien souhaite jouer en Espagne et aurait signé un pré-contrat avec le club madrilène.

David Alaba est l’un des joueurs les plus désirés sur le marché. Sous contrat jusqu’en juin avec le Bayern Munich, le joueur de 28 ans a décidé de quitter l’Allemagne la saison prochaine. Une annonce qui est arrivée aux oreilles de Leonardo. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG s’est positionné dans ce dossier Alaba, mais le joueur polyvalent préfère rejoindre l’Espagne. Dans le viseur du FC Barcelone, l’international autrichien aurait décidé de rejoindre le Real Madrid selon la presse espagnole.

Alaba va rejoindre le Real Madrid