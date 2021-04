Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé font déjà une énorme victime à Paris !

Publié le 2 avril 2021 à 9h45 par A.M.

Alors que les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas encore bouclées, le PSG envisagerait l'hypothèse de vendre Mauro Icardi afin de libérer de la place dans sa masse salariale.

En coulisses, Leonardo est au four et au moulin. Après avoir réussi à prolonger les contrats de Juan Bernat et Angel Di Maria, le directeur sportif du PSG est actuellement au cœur des discussions avec Kylian Mbappé et Neymar, dont les contrats prennent fin en juin 2022. Si tout semble ficelé pour le Brésilien, c'est bien différent pour le Champion du monde français qui a encore laissé planer le doute sur son avenir mercredi soir. Et afin d'inverser la tendance, le PSG pourrait prendre une décision radicale lui permettant de faire de la place dans sa masse salariale.

Le PSG prêt à lâcher Icardi ?