Mercato - PSG : Ça commence à jaser à Paris pour Mbappé…

Publié le 2 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo commencerait à s’impatienter pour Kylian Mbappé qui ne semble toujours pas être décidé quant à son avenir.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. En effet, le champion du monde évoque dans la presse son sentiment envers le PSG, un club qui compte pour lui et qu’il est en pleine réflexion. Du côté des dirigeants parisiens et du directeur sportif du PSG c’est aussi la même chanson : le moment de la décision approche à grands pas. Mais les jours passent et le dénouement de ce feuilleton sans fin ne semble pas être proche de son épilogue. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mbappé n’a toujours pas prolongé, ce qui a le don d’agacer en interne.

Le feuilleton Mbappé agacerait en coulisse