Mercato - PSG : Face à Kylian Mbappé, Leonardo s’agace !

Publié le 1 avril 2021 à 20h45 par T.M.

Le feuilleton Kylian Mbappé s’éternise. Et face à cela, du côté du PSG, on commencerait à perdre patience.

Restera, ne restera pas ? Cela fait maintenant de très longues semaines que l’avenir de Kylian Mbappé tient en haleine les fans du PSG, mais aussi ceux du Real Madrid et d’autres clubs qui pourraient l’accueillir. Tout le monde attend donc désormais de savoir ce que fera l’international français. Au PSG, Leonardo s’active depuis de longues semaines pour le prolonger, mais le choix de Mbappé se fait toujours attendre, lui qui pourrait avoir l’occasion de s’en aller s’il refusait la proposition parisienne. Or, la réponse du joueur de 22 ans se fait attendre et à Paris, on s’impatiente…

Le temps est compté !