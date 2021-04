Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a posé une grosse condition à Leonardo !

Publié le 1 avril 2021 à 18h15 par T.M.

Courtisé par les plus grosses écuries européennes, Kylian Mbappé donnerait cependant sa priorité au PSG. Mais encore faut-il avoir les bons arguments pour le convaincre de rester…

Les derniers propos de Kylian Mbappé sur son avenir sont clairement venus jeter un froid sur la suite de son aventure au PSG. A-t-il choisi de s’en aller ? Cela fait maintenant de longues semaines que la décision du Français se fait attendre et cela pourrait encore durer. En effet, selon les dernières informations du Parisien , Mbappé n’aurait toujours pas tranché concernant son avenir, que ce soit au PSG ou ailleurs. Dans la capitale, on peut donc encore avoir l’espoir de conserver son joyau, d’autant plus que l’international français ne dira pas non pour poursuivre l’aventure avec les champions de France.

Un projet sportif déterminant !