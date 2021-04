Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a posé ses conditions…

Publié le 1 avril 2021 à 20h30 par Th.B.

Le FC Barcelone semblerait avoir repris l’avantage sur le PSG et Manchester City dans la course à la signature de Lionel Messi. Cependant, le Barça se devrait de répondre favorablement à plusieurs exigences de son capitaine pour le conserver.

Lionel Messi pourrait prendre une énorme décision cet été pour la suite de sa riche carrière. En effet, sous contrat jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, le capitaine du club blaugrana n’écarterait aucune possibilité pour son avenir. The Times assurait dernièrement que malgré le départ annoncé de Sergio Agüero de Manchester City par le club mancunien ce lundi, cela n’aurait aucune répercussion sur sa décision finale. En effet, City serait toujours une option aux yeux de Messi, à l’instar du PSG. Néanmoins, une prolongation de contrat semblerait être la possibilité la plus probable à ce jour. Fermín de la Calle, journaliste d’ Eurosport España , a confirmé la tendance ce jeudi. Lionel Messi serait d’ailleurs prêt à baisser son salaire, le FC Barcelone étant en difficulté sur le plan financier, à condition que le président Joan Laporta et l’ensemble de la nouvelle direction du Barça répondent à ses demandes qui seraient multiples.

Le projet sportif et une recrue de marque pour cet été

Alors que le plan financier ne serait pas sa « priorité » , Lionel Messi mettrait le projet sportif du FC Barcelone au coeur de son avenir. En effet, après plusieurs grosses opérations qui n’ont pas spécialement portées leurs fruits ces dernières années, le capitaine du FC Barcelone attendrait d’avoir de nouveaux gros compères d’attaque prêts à l’assister comme le faisaient Neymar et Luis Suarez. En plus de l’arrivée d’Eric Garcia au poste de défenseur central qui semble bouclée, Messi voudrait voir une recrue de grande marque débarquer au FC Barcelone selon Eurosport à l’intersaison alors que Joan Laporta travaillerait d’arrache-pied avec Mino Raiola, agent d’Erling Braut Haaland, afin d’attirer le Norvégien au Barça . Le recrutement d’un joueur capable de faire avancer le projet du FC Barcelone serait primordial pour que Messi accepte de prolonger son contrat. Mais ce ne serait pas l’unique demande de l’Argentin.

L’intégration des jeunes et des joueurs de La Masia

Toujours d’après Eurosport , Lionel Messi serait enthousiasmé par l’idée de voir grandir les pépites issues de La Masia comme Ansu Fati et Ilaix Moriba et d’accompagner les jeunes talents tels que Pedri, Sergiño Dest et Francisco Trincao. Si la prolongation de contrat de Lionel Messi se confirme, ce serait également en raison de la gestion de Ronald Koeman des jeunes de l’effectif blaugrana. Une identité que le FC Barcelone semblait avoir perdu ces dernières saisons et que l’entraîneur du Barça a ré-instauré lors de cet exercice.

Un lien direct avec Koeman et Laporta pour les décisions sportives