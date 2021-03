Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi maintient le suspense pour son avenir !

Publié le 31 mars 2021 à 19h10 par Th.B.

Le PSG aurait toujours des vues sur Lionel Messi bien que son avenir semble se dessiner au FC Barcelone. Cependant, hormis la situation de l’Argentin avec le Barça, Manchester City serait bien également dans le coup.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, le capitaine du FC Barcelone n’a semble-t-il toujours pas arrêté sa décision pour la suite de sa riche carrière. Laissant aux médias le soin de faire monter la pression alors que le PSG et Manchester City auraient eux aussi des vues sur le sextuple Ballon d’or. Avec le départ annoncé en fin de saison par Manchester City lundi, le journaliste de La Sexta José Alvarez a confié mardi qu’en raison de l’absence d’Agüero la saison prochaine, Lionel Messi ne rejoindrait pas City. De quoi faire les affaires du PSG qui se retrouverait désormais tout seul si Messi venait à partir du FC Barcelone. La vérité serait cependant tout autre.

Lionel Messi penserait toujours à Manchester City