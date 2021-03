Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 31 mars 2021 à 17h00 par T.M.

Juste derrière Lionel Messi, Ousmane Dembélé serait la deuxième priorité de Joan Laporta. Et à Barcelone, on va prochainement s’activer pour le Français.

Ça y est, Ousmane Dembélé peut enfin montrer toutes ses qualités au FC Barcelone. Depuis son arrivée en Catalogne, le Français a toujours été embêté par des pépins physiques. Mais ces derniers mois, le protégé de Ronald Koeman enchaine enfin les matchs et les belles prestations. Aujourd’hui, Dembélé est même l’un des joueurs importants du schéma de l’entraîneur néerlandais. La question est désormais de savoir si cette belle histoire naissante va se poursuivre. Etant donné qu’Ousmane Dembélé est sous contrat jusqu’en 2022, une prolongation est plus qu’importante.

Des négociations imminentes !