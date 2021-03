Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé aurait un grand rêve avec... Ousmane Dembélé !

Publié le 30 mars 2021 à 11h45 par A.M.

Amis dans la vie, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé rêvent en privé que leur entente se reflète sur le terrain, et espèrent tous les deux être en mesure de former le duo d'attaque des Bleus en 2022 au Qatar.

Issus de la même génération, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé étaient amenés à devenir les patrons de l'équipe de France sur le long terme. Ils sont d'ailleurs tous les deux devenus Champions du monde en Russie en 2018, mais avec des rôles bien différents. En effet, pendant que Kylian Mbappé était titulaire indiscutable, Ousmane Dembélé était joker de luxe. Il faut dire que l'ancien Rennais peine à s'imposer au FC Barcelone depuis son arrivée où il est plus souvent au cœur des débats pour ses pépins physiques que pour ses prestations. Malgré tout, cela n'empêcherait pas les deux joueurs, amis dans la vie, de nourrir de grandes ambitions ensemble.

Mbappé et Dembélé veulent être les patrons des Bleus