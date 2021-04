Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo avec Kane contrecarrés par Barcelone ?

Publié le 2 avril 2021 à 17h15 par D.M.

Annoncé du côté du PSG ou encore du Real Madrid, Harry Kane serait également dans le viseur du FC Barcelone. Le club catalan pourrait se pencher sérieusement sur ce dossier en cas d’échec dans le dossier Erling Braut Haaland.

« Un départ cet été pour gagner des trophées ? Je pense que c'est une question difficile à répondre en ce moment. Il est important que je me concentre sur les deux matchs de l'Angleterre qui arrivent, le reste de la saison avec les Spurs et ensuite l’Euro (…) J'essaie de rester en dehors de ces spéculations autant que possible. Je suis entièrement concentré sur le travail à faire sur le terrain à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'été et ensuite nous verrons où nous allons à partir de là » déclarait il y a quelques jours Harry Kane au sujet de son avenir. Il faut dire que l’international anglais est au centre des rumeurs. Son nom revient au PSG où il serait apprécié par son ancien entraîneur, Mauricio Pochettino. Et à en croire la presse espagnole, le FC Barcelone serait prêt également à tenter le coup dans ce dossier Kane.

Le Barça suivrait Harry Kane