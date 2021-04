Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Mbappé et Haaland, le Real Madrid a tranché pour cet été !

Publié le 2 avril 2021 à 23h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid s’intéressent actuellement à Kylian Mbappé et Erling Haaland en vue du prochain mercato, Florentino Pérez aurait une priorité claire en tête.

Cette saison, deux joueurs s’illustrent particulièrement en Europe : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les attaquants du PSG et de Dortmund sont d’ores et déjà comparés à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et la plupart des clubs rêvent de s’attacher leurs services. C’est notamment le cas du Real Madrid, qui compte frapper fort lors du prochain mercato estival. Florentino Pérez s’intéresse à Kylian Mbappé depuis plusieurs années, mais c’est avec l’entourage d’Erling Haaland que le club s’est pourtant entretenu ce jeudi. Avec le contexte économique, difficile néanmoins d’envisager les deux phénomènes débarquer le même été dans la capitale espagnole, obligeant le Real Madrid à faire un choix.

Mbappé reste la priorité du Real Madrid