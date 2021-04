Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Entre le Barça et le Real Madrid, le clan Haaland aurait tranché !

Publié le 2 avril 2021 à 21h00 par D.M.

Erling Braut Haaland serait décidé à quitter le Borussia Dortmund et à rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Mino Raiola a débuté une tournée des équipes intéressées par son joueur, Erling Braut Haaland. Accompagné du père de l’attaquant, il s’est rendu ce jeudi en Espagne afin de discuter avec les responsables du Real Madrid et du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, Mino Raiola devrait poursuivre son périple et se rendre en Angleterre dans les prochaines heures. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Haaland prépare sa sortie, même si la posiition du club allemand reste la même : le joueur de 20 ans n’est pas à vendre. « Hier, j'ai parlé à Mino Raiola. Nous avons clairement indiqué nos intentions » a confié le directeur sportif du BVB Michael Zorc.

Le clan Haaland privilégierait le Real Madrid