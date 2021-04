Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sort du silence sur la folle journée de Raiola pour Haaland !

Publié le 2 avril 2021 à 14h00 par A.M.

Alors que Mino Raiola a fait le tour des clubs espagnols jeudi pour le transfert d'Erling Braut Haaland, Zinedine Zidane n'a pas manqué d'être interrogé sur l'avenir du buteur norvégien.

Peut-être encore plus que Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland est au cœur des toutes les rumeurs concernant son avenir. Annoncé dans le viseur de tous les plus grands clubs européens, l'international norvégien a de grandes chances de quitter le Borussia Dortmund cet été. Et Mino Raiola œuvre déjà de façon assez voyante pour lui trouver un nouveau club. C'est ainsi que le célèbre agent était en visite jeudi à Barcelone et à Madrid, avec le père d'Erling Braut Haaland, afin de rencontrer les dirigeants du Real et du Barça. Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane n'a bien évidemment pas échappé aux questions sur ce sujet.

Zidane ne veut pas parler d'Haaland