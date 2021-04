Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait boucler un dossier de longue date grâce à Messi !

Publié le 2 avril 2021 à 10h30 par D.M.

En cas d’échec dans le dossier Haaland, le FC Barcelone pourrait miser sur Lautaro Martinez. Une arrivée qui pourrait être facilitée par la présence de Lionel Messi dans l’effectif de Ronald Koeman. Explications.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe en Espagne. Désiré par les plus grands clubs européens, Erling Braut Haaland a fait la Une des quotidiens sportifs espagnols. Son père et son agent, Mino Raiola, se sont rendus en Espagne ce jeudi afin de rencontrer les dirigeants des deux plus grands clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Président du club catalan, Joan Laporta aurait discuté avec le clan Haaland et ne cacherait pas son optimisme. Mais en raison de la concurrence et du prix du transfert, 180M€, rien n’est fait dans ce dossier. C’est pour cela que le FC Barcelone aurait activé plusieurs pistes pour renforcer le poste de numéro 9 et aurait notamment décidé de relancer le dossier Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez voudrait jouer avec Messi