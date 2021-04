Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola passe à l'action dans le dossier Paul Pogba !

Publié le 2 avril 2021 à 17h45 par D.M.

Agent de Paul Pogba, Mino Raiola a profité de sa venue à Madrid pour évoquer le cas du milieu de terrain français avec les dirigeants merengue.

Partira, ne partira pas ? Le mystère demeure entier pour Paul Pogba. Son agent, Mino Raiola, avait assuré dans les colonnes de Tuttosport en décembre dernier que son joueur n’était pas heureux à Manchester United et qu’il souhaitait quitter son club, à un an de la fin de son contrat. Plusieurs équipes seraient susceptibles de l’accueillir à l’instar du PSG ou encore de la Juventus. Mais Mino Raiola pourrait bien décider d’envoyer Paul Pogba au Real Madrid.

Raiola a évoqué le cas Paul Pogba avec le Real Madrid