Mercato - Real Madrid : Le départ d'un attaquant de Zidane d'ores et déjà acté ?

Publié le 3 avril 2021 à 7h30 par A.D.

Alors que Luka Jovic n'est jamais parvenu à s'imposer au Real Madrid depuis son arrivée, Florentino Pérez souhaiterait se séparer de l'attaquant.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic n'est jamais parvenu à s'acclimater. N'entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane cette saison, l'international serbe a été prêté à l'Eintracht Francfort lors du dernier mercato hivernal. Alors qu'il est censé retrouver le Real Madrid le 30 juin, Luka Jovic a expliqué qu'il ne se projetait pas encore sur son avenir. « Mon avenir ? J'y penserai quand la saison sera terminée. Pour l'instant, je ne pense qu'à l'Eintracht et je m'efforce de jouer les prochains matchs le mieux possible. Au fond, tout est possible, car on ne sait jamais ce qui va se passer dans le football professionnel » , a expliqué Luka Jovic lors d'un entretien accordé à Bild . De son côté, le Real Madrid aurait déjà scellé l'avenir de l'attaquant de 23 ans.

Le Real prêt à se séparer de Jovic par tous les moyens ?