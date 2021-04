Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane à l'origine d'un départ important cet été ?

Publié le 3 avril 2021 à 1h30 par A.D.

Peu utilisé en première partie de saison, Martin Odegaard a été prêté à Arsenal jusqu'au 30 juin. Comblés par la pépite du Real Madrid, les Gunners voudraient absolument le converser. Et dans le cas où Zinedine Zidane restait sur le banc merengue la saison prochaine, Mikel Arteta devrait mettre le paquet sur le Norvégien cet été.

Pas du tout satisfait par son temps de jeu au Real Madrid, Martin Odegaard aurait demandé à partir lors du dernier mercato hivernal. Prêté à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, l'international norvégien pourrait y rester plus longtemps que prévu. En effet, les Gunners de Mikel Arteta voudraient à tout prix conserver Martin Odegaard à l'issue de cet exercice 2020-2021. D'ailleurs, ils compteraient sur Zinedine Zidane pour rafler la mise.

Arsenal compterait sur Zidane pour Odegaard