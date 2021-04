Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Agüero... Laporta met la pression sur Raiola pour Haaland !

Publié le 2 avril 2021 à 22h00 par A.D.

Tombé sous le charme d'Erling Haaland, Joan Laporta aurait manifesté son intérêt auprès de Mino Raiola. Toutefois, le nouveau président du Barça ne compterait pas céder à toutes les demandes de l'agent du Norvégien, et il lui aurait fait savoir.

Ce jeudi, Mino Raiola et Alfie Haaland se sont rendus à Barcelone pour rencontrer la direction blaugrana. Conscient de l'intérêt du Barça pour Erling Haaland, l'agent et le père du joueur ont donc décidé de s'entretenir directement avec les hautes sphères du club blaugrana pour parler affaires, avant d'en faire de même avec le Real Madrid. Et lors des discussions, Joan Laporta aurait fait passer un message clair au clan Haaland.

Laporta se serait fixé des limites pour Erling Haaland