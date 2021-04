Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, un écran de fumée pour Messi ?

Publié le 3 avril 2021 à 1h00 par La rédaction

Alors que la fin de saison approche, Joan Laporta, nouveau président du Barça, est déjà concentré sur le mercato d’été. Ce jeudi, il a reçu à Barcelone le clan Haaland pour discuter d’un potentiel transfert. Mais le club catalan peut-il vraiment faire venir le Norvégien ?

Redevenu président du FC Barcelone le mois dernier, Joan Laporta a une mission sur ce mercato : prolonger Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, la Pulga a évidemment la cote dans toute l’Europe et le Barça va devoir s’aligner sur les exigences de l’Argentin. Et la première volonté du sextuple ballon d’or, c’est une équipe compétitive. Éliminé en 8ème de finale de Ligue des Champions contre le PSG, le club catalan enchaîne les désillusions chaque saison depuis la dernière victoire en 2015. Les transferts réalisés par l’ancienne direction ont beaucoup fait parler mais n’ont pas rapporté beaucoup de trophées. Des sommes vertigineuses pour Coutinho, Dembélé, Griezmann, ou encore Pjanic et rien ensuite. L’été dernier, Lionel Messi, en conflit avec Josep Bartomeu, le président de l’époque, a clairement affiché ses envies d’ailleurs. Le retour de Laporta qui a déjà connu la présidence du Barça entre 2003 et 2010 change totalement la donne. Le finaliste de la Coupe du Monde 2014 entretient de très bonnes relations avec lui et une prolongation dans son club formateur semble possible. A tel point que Laporta est prêt à sortir l’artillerie lourde pour entourer Leo Messi. Pour reconquérir l’Europe, l’ancien député de Catalogne s’est placé sur le dossier Erling Braut Haaland. Pisté par toutes les grosses cylindrées européennes, le joueur du Borussia Dortmund aura le choix du roi en fin de saison. Et ce jeudi après-midi, le Barça a lancé les hostilités en recevant l’agent du joueur Mino Raiola, ainsi que le père du buteur norvégien, Alf-Inge Haaland.

Le Real et l’Angleterre à l’affut