Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane fait une annonce pour son avenir !

Publié le 6 mars 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que Luka Jovic a été envoyé en prêt à l’Eintracht Francfort en cette seconde partie de saison, le buteur serbe ne veut pas se projeter sur la suite pour l’instant.

Arrivé en grande pompe à l’été 2019, Luka Jovic n’est pas parvenu à confirmer les espoirs placés en lui en un an et demi au Real Madrid. Ainsi, en manque de temps de jeu tant il n’entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane, l’attaquant de 23 ans a été envoyé prêt à l’Eintracht Francfort, son ancien club, pour cette seconde partie de saison 2020/2021. Et pour l’heure, Luka Jovic ne souhaite pas se projeter sur son éventuel retour au Real Madrid au terme de cet exercice.

« Au fond, tout est possible »