Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a de gros soucis à se faire pour Haaland !

Publié le 5 mars 2021 à 20h00 par A.D.

Zinedine Zidane serait plus que jamais sur les traces d'Erling Braut Haaland. Alors qu'il aurait fait du buteur du Borussia Dortmund sa grande priorité, Manchester United devrait donner du fil à retordre au coach du Real Madrid.

Enchainant les grosses performances au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a séduit tous les cadors européens. Selon les dernières informations d' ESPN , le PSG songerait notamment à s'attaquer à la pépite norvégienne (20 ans) dans un scénario bien précis. Alors qu'il ferait de la prolongation de Kylian Mbappé et de l'arrivée de Lionel Messi des priorités, Leonardo projetterait de mettre le paquet sur Erling Haaland si, et seulement si, il perdait ces deux joueurs cet été. En plus du PSG, le Real Madrid serait également déterminé à recruter Erling Braut Haaland, mais il faudra garder un oeil attentif sur Manchester United.

Haaland serait la grande priorité de Manchester United