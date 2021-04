Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Camavinga serait déjà lancé !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga ne devrait pas disputer une saison de plus avec Rennes. Dans cette optique, le Real Madrid, Liverpool, Chelsea et Manchester United se livreraient une bataille colossale pour la pépite de 18 ans. D'ailleurs, des pourparlers seraient déjà en cours avec Jonathan Barnett, l'agent du joueur.

Très en vue du côté du Stade Rennais, Eduardo Camavinga ne devrait plus y faire long feu. Comme l'a annoncé le journaliste Nicolo Schira sur son compte Twitter , la pépite de 18 ans devrait quitter le club breton cet été. Une aubaine pour Zinedine Zidane, car il serait toujours sur les traces d'Eduardo Camavinga. Toutefois, le coach du Real Madrid serait soumis à une lourde concurrence pour son compatriote français.

Toujours selon le journaliste italien Nicolo Schira, Eduardo Camavinga aurait la cote en Angleterre. En plus du Real Madrid, Liverpool, Chelsea et Manchester United seraient également prêts à en découdre pour le milieu de terrain du Stade Rennais cet été. Ainsi, on devrait assister à un véritable combat de titans entre Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel et Ole Gunnar Solskjaer pour Eduardo Camavinga. D'ailleurs, la lutte aurait déjà commencé, puisque des pourparlers seraient en cours avec Jonathan Barnett, l'agent de l'international français.

