Mercato - PSG : Le Qatar peut garder espoir pour Mohamed Salah !

Publié le 2 avril 2021 à 18h45 par D.M.

Malgré les rumeurs sur un possible départ de Mohamed Salah à la fin de la saison, et notamment au PSG, Liverpool se montrerait confiant dans ce dossier.

« Si je me vois dans un autre club après quatre ans à Liverpool ? Ce n'est pas moi qui décide. On verra ce qui va se passer, mais je préfère ne pas en parler maintenant. Si je me vois rejoindre la Liga espagnole ? J'espère pouvoir jouer au football pendant de très nombreuses années. Pourquoi pas ? Personne ne sait ce qui se passera dans le futur... Peut-être qu'un jour oui ». Interrogé il y a quelques jours sur son avenir, Mohamed Salah avait ouvert la porte à une arrivée en Espagne. Cela tombe bien puisque le FC Barcelone et le Real Madrid seraient attentifs à la situation de l’attaquant de Liverpool. Le joueur égyptien serait également très apprécié par les dirigeants du PSG basés au Qatar.

Liverpool est confiant, mais...