Mercato - Real Madrid : Zidane interpelle clairement Sergio Ramos pour son avenir !

Publié le 2 avril 2021 à 16h00 par A.M.

Alors que le contrat de Sergio Ramos au Real Madrid prend fin en juin prochain, Zinedine Zidane prend clairement position dans ce dossier.

Comme de nombreux joueurs Sergio Ramos voit son contrat s'achever le 30 juin et il n'a toujours pas prolongé. Par conséquent, un départ semble clairement à l'étude pour le défenseur espagnol qui serait notamment dans le viseur du PSG. Les discussions entre Florentino Pérez et son capitaine se poursuivent depuis plusieurs semaines sans qu'elles n'aboutissent à un accord pour le moment. Mais une choses est sure, Zinedine Zidane sait ce qu'il veut dans ce dossier.

Zidane veut que Ramos reste au Real