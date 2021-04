Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La famille Mbappé sort du silence pour son avenir !

Publié le 3 avril 2021 à 8h15 par B.C.

Alors que l’entourage de Kylian Mbappé se montre très discret sur son avenir, l’oncle de l’attaquant français, également président de l'US Ivry, n’a pas échappé à une question sur le sujet lors d'un entretien avec Le Parisien.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse à Leonardo pour une prolongation. Pourtant, le temps presse, et le club de la capitale souhaite être rapidement fixé. Si Mbappé venait à refuser de signer un nouveau contrat, le PSG serait en effet contraint de le céder dès cet été pour éviter de le perdre gratuitement l’année suivante. Ainsi, Leonardo attend impatiemment la réponse du champion du monde tricolore. Alors que les proches du joueur restent pour l'heure très discrets sur ce dossier, Pierre Mbappé, oncle de l’attaquant et président de l’US Ivry (N3), n’a pas échappé aux questions concernant son neveu dans un entretien pour Le Parisien .

« Qu’il parte ou qu’il reste, ce sera forcément un bon choix »