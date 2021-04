Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino interpelle Kylian Mbappé pour son avenir !

Publié le 2 avril 2021 à 19h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022 au PSG, Mauricio Pochettino a une nouvelle fois affirmé son envie de voir l’international français rempiler pour plusieurs années à Paris.

Arrivé à l’été 2017 au PSG, Kylian Mbappé est maintenant à la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, faute de prolongation d’ici cet été, l’ancien joueur de l’AS Monaco pourrait être mis sur le marché par le club de la capitale, ce dernier ne pouvant se permettre de le conserver s’il ne renouvelle pas son bail puisque cela serait s’exposer au risque qu’il s’en aille librement le 30 juin 2022 au terme de son contrat. Mais avant ce scénario catastrophe, la priorité du PSG est bien évidemment de tenter de convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau. Problème, les discussions n’avancent pas, et le Français de 22 ans a une nouvelle fois expliqué ce mercredi qu’il n’avait pas encore pris la moindre décision quant à son avenir. Bref, pour l’heure, tout indique que le dossier est dans l’impasse. Mais de son côté, Mauricio Pochettino ne perd pas espoir et espère encore voir le numéro 7 du PSG prolonger dans les semaines à venir.

« J’espère qu’il va s’inscrire ici de nombreuses années »