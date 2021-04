Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Coutinho… Messi pourrait faire de grosses victimes !

Publié le 2 avril 2021 à 7h30 par T.M.

Elu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta va tout faire pour prolonger Lionel Messi. Mais si cela venait à arriver, cela pourrait ne pas être sans conséquences. Explications.

En fin de contrat, Lionel Messi restera-t-il au FC Barcelone ? Cela est en tout cas la grande priorité de Joan Laporta. Elu président, il va prochainement passer aux choses sérieuses pour convaincre l’Argentin de prolonger et ainsi éviter la catastrophe, à savoir le départ de La Pulga. Et après avoir voulu partir l’été dernier, Messi semble plus proche de continuer l’aventure avec le Barça que de partir. Cela pourrait donc sentir bon pour le numéro 10 blaugrana. En revanche, pour d’autres, cela pourrait ne pas forcément être une bonne nouvelle…

Une réduction de la masse salariale obligatoire !