Mercato - Barcelone : Deux alternatives colossales en cas d’échec avec Haaland ?

Publié le 3 avril 2021 à 9h30 par A.C.

Le FC Barcelone souhaiterait recruter Erling Haaland au cours de ce mercato estival, mais garderait tout de même deux alternatives en cas d’échec.

L’été va être très mouvementé pour Erling Haaland. Empilant but sur but avec le Borussia Dortmund, l’attaquant a naturellement attiré l’attention des plus grands clubs au monde. C’est le cas en Angleterre, avec Manchester United, Chelsea ou encore Manchester City, mais également en Espagne, avec le Real Madrid et le FC Barcelone. La presse ibérique a d’ailleurs annoncé qu’une rencontre aurait eu lieu entre Mino Raiola, le père d’Haaland et les deux géants de Liga, un championnat que le joueur de 20 ans semble apprécier.

Lautaro Martinez et Kane en plan B