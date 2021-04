Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid contre-attaque pour Haaland !

Publié le 3 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait bougé ses premiers pions dans le feuilleton Erling Braut Haaland, le Real Madrid ne resterait pas inactif.

Bien que le FC Barcelone traverse une passe financière délicate en partie due au Covid-19, Joan Laporta serait convaincu de pouvoir rafler la mise dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Alors que le président du FC Barcelone semble s’être entretenu avec Mino Raiola et Alf-Inge Haaland, respectivement agent et père du buteur du Borussia Dortmund, Laporta aurait fait savoir aux deux hommes que son Barça avait de quoi convaincre le joueur de vêtir la tunique du club culé la saison prochaine et le Borussia Dortmund de céder sa pépite norvégienne de 20 ans. Du côté du Real Madrid, on prévoirait de contre-attaquer.

Odegaard sacrifié pour… Haaland