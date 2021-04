Foot - Barcelone

Barcelone : Dembélé, Griezmann... Le terrible constat de Domenech !

Publié le 1 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur les prestations d'Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, Raymond Domenech n'est pas tendre avec les deux internationaux français du FC Barcelone.

Invité au micro de La Cadena SER , Raymond Domenech a été invité à commenter les prestations des deux joueurs du FC Barcelone : Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Et visiblement, il n'est pas convaincu. « Il ne pense pas comme les stars. Il n’a pas la même mentalité que Messi ou Cristiano, qui veulent gagner et marquer. Mais je ne le vendrais pas, il peut devenir un grand joueur. Il a les qualités, il est rapide, mais il n’a pas cette mentalité », confie l'éphémère entraîneur du FC Nantes au sujet de Dembélé.

Domenech n'est pas tendre avec Griezmann et Dembélé