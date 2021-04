Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Haaland débloqué par Coutinho ?

Publié le 3 avril 2021 à 9h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, le Barça voudrait à tout prix recruter Erling Haaland. En difficulté sur le plan financier, le club catalan serait contraint de vendre pour se donner les moyens de ses ambitions. Ainsi, Philippe Coutinho pourrait en faire les frais.

Alors qu'il enchaine les performances de haute volée avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l'Europe. En effet, le buteur norvégien figurerait sur les tablettes du FC Barcelone, du Real Madrid, de Manchester City, Chelsea et bien d'autres écuries. En ce qui concerne le Barça, la crise financière engendrée par le Covid-19 pourrait être un énorme frein, obligeant Joan Laporta à réagir.

Coutinho décisif dans le dossier Haaland ?