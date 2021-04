Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça va-t-il convaincre Messi de prolonger ?

Publié le 3 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Bientôt libre, Lionel Messi n’aurait toujours pas reçu de proposition de la part du FC Barcelone pour prolonger. D’après vous, l’attaquant argentin courtisé par le PSG et Manchester City restera-t-il en Catalogne ?

Depuis ses envies d’ailleurs l’été dernier, Lionel Messi reste annoncé sur le départ. Il faut dire que le bail de l’Argentin arrive bientôt à expiration, et aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation. Pourtant, le retour de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone change la donne. L’avocat de formation entretient d’excellentes relations avec le sextuple Ballon d’Or et a fait de sa prolongation l’une de ses priorités. Au sein du club, on resterait optimiste sur l’issue de ce dossier, puisque Lionel Messi donnerait sa priorité au projet sportif et serait prêt à faire un effort financier, mais rien ne serait encore joué pour autant.

Laporta peut-il convaincre Messi ?