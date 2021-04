Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo menacé par le Barça pour Kane ? La réponse !

Publié le 3 avril 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Depuis le départ de Luis Suarez, le Barça s'activerait pour recruter un nouvel avant-centre de classe mondial. Alors qu'il aurait fait d'Erling Haaland sa grande priorité, Joan Laporta aurait identifié plusieurs alternatives en cas d'échec sur ce dossier, et notamment Harry Kane. Toutefois, le club catalan serait en ballotage plus que défavorable en ce qui concerne le buteur de Tottenham. Une situation qui arrange les affaires du PSG.

Lors du dernier mercato estival, le Barça a procédé à un grand ménage dans son effectif pour se révolutionner. Parmi les joueurs sacrifiés par le club catalan, Luis Suarez s'est engagé en faveur de l'Atlético. Pour pallier le départ d' El Pistolero , la direction du FC Barcelone se serait activée l'été dernier et aurait identifié deux profils : Lautaro Martinez et Memphis Depay. Toutefois, l'écurie blaugrana n'a pas eu les moyens de ses ambitions à cause de la crise liée au coronavirus et n'est pas parvenue à recruter l'un de ces deux attaquants, que ce soit l'été dernier ou en janvier. Toujours déterminé à recruter un nouveau buteur, le Barça aurait déjà préparé le terrain en vue du prochain mercato estival. Ainsi, Joan Laporta aurait l'intention de mettre le paquet sur Erling Haaland, qui brille actuellement au Borussia Dortmund. Et dans le cas où il ne parvenait pas à boucler ce dossier, le nouveau président catalan aurait plusieurs plans de secours.

Harry Kane dans le viseur du Barça...

D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , le Barça n'aurait pas moins de huit alternatives à Erling Haaland. A en croire le média espagnol, le club catalan pourrait se tourner vers Sergio Agüero, Harry Kane, Paulo Dybala, Memphis Depay, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Alexander Isak ou Darwin Nunez en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund. Joan Laporta pourrait donc jouer un terrible coup au PSG, puisque Leonardo s'intéresserait également à Sergio Agüero, Harry Kane, Paulo Dybala et Memphis Depay. Toutefois, en ce qui concerne le buteur de Tottenham, le club parisien n'aurait pas vraiment à s'inquiéter du FC Barcelone.

... mais le dossier serait trop compliqué