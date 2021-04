Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta pourrait jouer un sale coup à Leonardo pour oublier Haaland !

Publié le 3 avril 2021 à 13h15 par La rédaction

Cherchant à se renforcer offensivement cet été, le PSG a multiplié les pistes. Mais le FC Barcelone, qui se cherche aussi un attaquant, pourrait venir jouer les trouble-fête dans certains dossiers en cas d'échec avec Erling Haaland.

Pour le secteur offensif de Mauricio Pochettino, Leonardo multiplie les pistes. Avec Mauro Icardi sur le départ, le directeur sportif du PSG serait déjà en train de lui chercher un remplaçant. Ainsi, plusieurs noms ont déjà été liés au club de la capitale. Sergio Agüero, en fin de contrat avec Manchester City cet été, intéresse grandement les dirigeants parisiens. Il en va de même pour Memphis Depay, dans la même situation contractuelle avec l’OL. Mais les noms d’Harry Kane et de Paulo Dybala ont également été évoqués pour venir renforcer l’effectif du PSG. Néanmoins, le FC Barcelone pourrait venir jouer les trouble-fête dans ces dossiers.

Le Barça a quelques pistes en cas d’échec avec Erling Haaland