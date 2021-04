Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Entre le Real Madrid et Barcelone, Haaland a déjà tranché !

Publié le 3 avril 2021 à 13h00 par A.C.

Erling Haaland, dont le contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024, pourrait être l’une des nouvelles stars du Real Madrid.

Déjà lorsqu’il empilait les buts au RB Salzburg auguraient un bel avenir. Son explosion au Borussia Dortmund l'a confirmé : Erling Haaland est un véritable crack. L’attaquant d’a-peine 20 ans est l’un des joueurs plus décisif et prolifiques d’Europe, avec 33 buts en 31 rencontres. Il n’en fallait pas plus pour le propulser au rang de nouvelle star du football mondial, au même rang que Kylian Mbappé, de deux ans son ainé. Sa valeur a rapidement explosé, puisqu’acheté pour 20M€ en janvier 2020, Haaland en vaudrait désormais 110M€ à en croire le site spécialisé Transfermarkt .

Haaland voudrait rejoindre le Real Madrid !