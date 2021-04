Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses peines pour Kane !

Publié le 2 avril 2021 à 23h45 par A.D.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait s'attaquer à Harry Kane lors du prochain mercato estival. Toutefois, Tottenham compterait faire tout son possible pour bloquer le départ de son buteur anglais.

Etincelant sous les couleurs de Tottenham, Harry Kane aurait séduit plusieurs écuries européennes, et notamment le PSG. Ancien coach des Spurs , Mauricio Pochettino serait un grand fan de l'international anglais et espérerait l'attirer vers le Camp des Loges lors de la prochaine fenêtre de transferts au cas où Kylian Mbappé venait à partir. De son côté, José Mourinho et la direction de Tottenham seraient totalement opposés à un départ d'Harry Kane. Dans cette optique, le Special One et ses dirigeants auraient fixé un prix pharaonique pour dissuader les prétendants de Harry Kane. A en croire les dernières indiscrétions de The Sun , les Spurs attendraient ainsi un chèque de 205M€ pour laisser filer leur numéro 10 cet été.

Harry Kane bloqué par Tottenham cet été ?