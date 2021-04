Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Kane… Cette énorme annonce pour Joan Laporta !

Publié le 2 avril 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Manchester City est annoncé sur les traces de bon nombre d’attaquants également ciblés par le FC Barcelone, Pep Guardiola a tout simplement indiqué ce vendredi que les Citizens ne recruteront pas de successeur à Sergio Agüero cet été.

Un an après son départ direction l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone va enfin se pencher sur la succession de Luis Suarez. En effet, le club catalan n’est pas parvenu à enrôler son successeur au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts et va donc devoir de nouveau ouvrir ce chantier cet été. Et dans cette optique, le moins que l’on puisse dire est que le club présidé par Joan Laporta ne manque pas d’idées dans cette optique. Le FC Barcelone est en effet annoncé avec insistance sur les traces d’Erling Haaland, qui serait sa grande priorité, tandis que les noms de Sergio Agüero, de Memphis Depay, de Romelu Lukaku ou encore d’Harry Kane lui ont été associés.

« Avec les prix actuels, nous n'achèterons aucun attaquant »

Cependant, le Barça n’est évidemment pas le seul club annoncé comme un possible point de chute pour tous ces joueurs. En effet, outre la concurrence du Real Madrid dans le dossier Erling Haaland, Manchester City est annoncé sur les traces de Romelu Lukaku, d'Harry Kane et du Norvégien afin de compenser le départ de Sergio Agüero, qui quittera l’actuel leader au classement de la Premier League le 30 juin prochain au terme de son contrat comme cela a été annoncé ce lundi. Cependant, il se pourrait que toutes ces rumeurs soient infondées pour les Sky Blues . Et pour cause, présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a assuré que Manchester City n’était pas en mesure d’enrôler un nouvel avant-centre l’été prochain en raison des prix élevés du marché. « Avec l'économie du football mondial maintenant, il y a plus de chances que nous ne recrutions un attaquant cet été. Avec les prix actuels, nous n'achèterons aucun attaquant. C'est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs en difficulté financièrement, nous aussi », a indiqué Pep Guardiola.

