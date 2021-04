Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola met les choses au clair pour Erling Haaland !

Publié le 2 avril 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que Manchester City est annoncé comme l’un des concurrents du FC Barcelone dans le dossier Erling Haaland, Pep Guardiola a clairement laissé entendre qu’un tel dossier était très complexe pour son club à l’heure actuelle vu les chiffres avancés.

Erling Haaland affole les compteurs en Europe depuis maintenant un an au Borussia Dortmund, et cela n’a pas été sans conséquences vis à vis des autres clubs européens. En effet, l’international norvégien est maintenant annoncé sur les tablettes des plus grandes écuries du Vieux Continent , à l’image du FC Barcelone ou du Real Madrid, deux équipes dont les dirigeants ont d’ailleurs rencontré son agent Mino Raiola ce jeudi. Mais ce n’est pas tout, puisqu’Erling Haaland a également été annoncé dans le viseur de Manchester City, qui pourrait devoir recruter un nouvel attaquant cet été après le départ en fin de contrat de Sergio Agüero le 30 juin prochain. Seulement voilà, Pep Guardiola a finalement jeté un gros coup de froid à cette hypothèse ce vendredi en conférence de presse.

« Avec les prix actuels, nous n'achèterons aucun attaquant »