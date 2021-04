Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La piste Matthijs De Ligt réactivée par Joan Laporta ?

Publié le 2 avril 2021 à 23h30 par A.D.

Ce jeudi, Mino Raiola s'est déplacé en Catalogne pour rencontrer la direction du FC Barcelone. Une réunion programmée initialement pour Erling Haaland. Toutefois, Mino Raiola et Joan Laporta auraient profité de l'occasion pour évoquer le cas de Matthijs de Ligt.

Alors qu'Erling Haaland serait suivi par les plus grands clubs européens, Mino Raiola a débuté son tour du continent pour aller à la rencontre des prétendants de son protégé, et la première destination de l'agent influant a été Barcelone. Accompagné d'Alfie Haaland, le père d'Erling Haaland, Mino Raiola s'est rendu en Catalogne pour discuter avec Joan Laporta. Lors de leurs échanges, l'agent d'Erling Haaland et le nouveau président du FC Barcelone auraient également parlé de Matthijs de Ligt.

Une réunion au sommet pour Matthijs de Ligt ?