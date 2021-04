Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les plans du clan Rabiot remis en cause par Haaland ?

Publié le 3 avril 2021 à 13h45 par D.M.

La mère d'Adrien Rabiot aurait entamé des contacts avec les dirigeants du FC Barcelone afin d'évoquer une possible arrivée de son fils. Mais le club catalan privilégierait le recrutement d'un attaquant.

Sous contrat jusqu’en 2023, Adrien Rabiot pourrait ne pas s’éterniser à la Juventus. Le milieu de terrain serait prêt à changer d’air lors du prochain mercato estival. Cela tombe bien puisque plusieurs équipes auraient coché son nom comme l’OM, Manchester United ou encore Everton. Mais sa mère, Véronique Rabiot, qui gère également ses intérêts, voudrait l’envoyer au FC Barcelone. Et à croire la presse italienne, elle serait passée à l'action.

Le FC Barcelone se concentre sur le dossier Haaland